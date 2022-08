Star Academy 4 - Anastacia et Hoda chantent "Left Outside alone"

A l’occasion de l’avant-dernier prime de la saison 4, Anastacia est présente sur la scène de la Star Academy. Elle interprète son titre “Left Outside alone” en duo avec Hoda. Une prestation aussi envoûtante que talentueuse. Retrouvez bientôt la nouvelle saison de Star Academy sur TF1.