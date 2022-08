Star Academy 4 - Grégory Lemarchal et Hoda chantent "L'envie" de Johnny Hallyday

Grégory Lemarchal et Hoda nous offrent une prestation forte en émotions ! Ils interprètent la chanson connue et reconnue de Johnny Hallyday “L’envie” et entrent immédiatement dans leur personnage ! Retrouvez bientôt la nouvelle saison de Star Academy sur TF1.