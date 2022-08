Star Academy 4 - Joe Cocker et Sandy chantent "You can't leave your hat on"

Revivez le passage de Joe Cocker sur le prime de la Star Academy saison 4. Il interprète son célèbre titre “You can’t leave your hat on” en duo avec Sandy. Une prestation remarquable et surtout pleine de sensualité ! Retrouvez bientôt la nouvelle saison de Star Academy sur TF1.