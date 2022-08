Star Academy 4 - Kylie Minogue chante son titre "I believe in you"

C'est bien vrai ! Kylie Minogue a fait un passage sur le prime 13 de la saison 4. Elle chante son titre phare de l'époque "I believe in you". Une chance inestimable pour les élèves d'assister à une telle prestation !