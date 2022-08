Star Academy 4 - Phil Collins et Hoda chantent "Against All Odds"

Phil Collins était invité sur le prime 9 de la Star Academy saison 4. L’occasion pour lui de chanter son titre “Against All Odds” aux côtés d’Hoda. Découvrez la merveilleuse prestation offerte par ce duo... Retrouvez bientôt la nouvelle saison de Star Academy sur TF1.