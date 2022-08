Star Academy 6 - David Guetta, Chris Willis et JD Davis chantent avec Cyril

David Guetta, Chris Willis et JD Davis sont présents sur la scène de la Star Academy saison 6. Ils chantent les titres "Money", "The world is mine" et "Love don't let me go" de David Guetta avec Cyril, le gagnant de cette saison.