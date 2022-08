Star Academy 7 - Alicia Keys et Maureen chantent "If I ain't got you"

Alicia Keys nous faisait l’honneur d’être présente sur la scène de la Star Academy saison 7. Elle chante son titre “If I ain’t got you” en duo avec Maureen. Une magnifique prestation. Retrouvez bientôt la nouvelle saison de Star Academy sur TF1.