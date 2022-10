Star Academy 2022 - La Quotidienne du 26 octobre 2022

Aujourd'hui, c'est l'heure des évaluations. Et à l'issue de ces évals, le moment tant redouté des nominations. Cette semaine, ce n'est pas trois mais quatre nommés. Découvrez le résumé de toutes les évaluations. Mais aussi le cours de théâtre déjanté de Pierre de Brauer et la minute complètement folle de Léa et de sa famille. Qui des 11 élèves sortira son épingle du jeu ? Qui seront les quatre nommés de la semaine. La réponse dans la Quotidienne du jour.