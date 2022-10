Star Academy 2022 - La Quotidienne du 19 octobre 2022

L'heure des premières évaluations a sonné ! Un moment que les académiciens redoutent. Le stress se fait ressentir. Mais heureusement, ils ont répété d'arrache-pied pour assurer devant le jury des profs. Et qui dit évaluations, dit forcément nommés. Les profs désigneront 3 élèves qui seront en danger lors du prime. On vous promet des rires, des larmes et surtout de la sincérité ! Découvrez tout de suite les notes et les commentaires de l'équipe de professeurs... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.