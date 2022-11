Star Academy - Replay du 12 novembre 2022 - Le retour au château

Quel prime ! Une soirée en hommage à Grégory Lemarchal. On retrouve nos académiciens dans le bus qui les ramène au château en compagnie de Karima Charmi. En plateau, Nikos Aliagas revient sur la semaine des académiciens. Nos invités, après avoir chanté en duo avec les élèves reviennent pour des solos. On retrouve Matt Pokora, Tayc, Dadju et Amel Bent Patrick Fiori ou encore Kendji Girac.