Star Academy 2022 - Replay du 15 octobre 2022 - Partie 1

Il y a plus de 20 ans, une école pas comme les autres ouvrait ses portes et allait changer à jamais la vie de ses élèves. Le 15 octobre 2022 à 21h10, la «Star Academy», présentée par Nikos Aliagas, revient pour écrire une nouvelle page de son histoire.Après avoir reçu plus de 20 000 candidatures, 13 jeunes chanteurs amateurs, issus de divers horizons, auront l’honneur d’intégrer le château de Dammarie-les-Lys. Ils sont solaires, volontaires, positifs, ils aspirent tous à devenir une star de la chanson mais ont encore beaucoup à apprendre.