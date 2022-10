Star Academy 2022 - Replay du 15 octobre 2022 - Partie 2

Pour bousculer leur destin, ils devront se surpasser semaine après semaine. Cette école de l’excellence a lancé la carrière de nombreux artistes français. Pour cette nouvelle édition de la «Star Academy», le grand gagnant signera un contrat pour 1 album avec la maison de disque Sony Music Entertainment France. Pour les accompagner dans cette aventure unique, la «Star Academy» se réinvente autour d’un tout nouveau corps professoral au sommet de sa discipline.Au côté du directeur de la «Star Academy», Michaël Goldman, co-fondateur de MyMajorCompany, producteur et découvreur de talent, 5 professeurs pédagogues, passionnés et inspirants (en danse, sport, chant, théâtre et expression scénique) et 2 répétitrices (qui prépareront les élèves au prime du samedi) apporteront un enseignement exigeant et intense aux académiciens. 2 mois de formation d’excellence sans équivalent : un enseignement encore plus riche avec des Masterclass d’artistes et de professionnels de la musique au château, une semaine encore plus chargée en cours, le partage d’expérience des anciens… Les élèves devront tout donner tout de suite et n’auront pas le droit à l’erreur s’ils veulent décrocher la victoire.