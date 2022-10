Star Academy - Replay du 29 octobre 2022 - Le retour au château

Quel prime et quelle émotion ! Pendant que les élèves reviennent au château, on retrouve les deux élèves éliminés ce soir au terme du troisième prime. Ils vont revenir sur leurs deux semaines d'aventure. Puis les invités viendront présenter leur titre : Zaz, Tom Gregory, Hyhen Hyphen, Véronique Sanson et Keen V.