Star Academy - S03 E04

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Pour cette troisième édition de la Star Academy, les élèves sont de retour au château des Vives Eaux de Dammarie-lès-Lys. Cette année, le château n'a pas subi de changement majeur. Il est toujours équipé au rez-de-chaussée d'un grand hall avec son fameux téléphone, du bureau de la directrice, d'un foyer équipé d'instruments de musique, et toujours d'une télévision, d'une salle à manger et d'une cuisine. Il est équipé de 2 chambres (1 pour les filles, et l'autre pour les garçons), d'une salle d'interview, d'une salle de bain, de la salle des professeurs et la salle polyvalente (qui servira pour les répétitions). Dans les annexes du château, on retrouve toujours la fameuse salle de danse qui sert également aux cours de chant, de sports et pour les évaluations, puis d'une salle de théâtre, qui sert également aux cours d'expression scéniques.