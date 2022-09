Star Academy - S04 E14

En savoir plus sur Nikos Aliagas

La quatrième saison de Star Academy, émission française de télé réalité musicale, a été diffusée sur TF1 du 3 septembre 2004 au 22 décembre 2004. Pendant près de 4 mois, 18 candidats reçoivent une formation artistique au sein de la nouvelle Academy. Les élèves sont évalués par les professeurs à travers les primes et les évaluations. Ils se produisent chaque vendredi sur le plateau de l'émission ainsi que devant les téléspectateurs, au côté d'artistes invités venus partager des duos. Chaque semaine, les trois moins bons élèves sont soumis au vote du public et l'un d'entre eux quitte définitivement l'aventure. À l'issue du programme, le vainqueur remporte 1 000 000 euros. Présentée par Nikos Aliagas, elle a pour directeur de promotion Gérard Louvin. Cette saison est remportée par Grégory Lemarchal et a pour parrains Michel Sardou et Jenifer.