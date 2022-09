Star Academy - S05 E04

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Pour cette cinquième édition de la Star Academy, les élèves sont de retour au château des Vives Eaux de Dammarie-lès-Lys. Cette année, c'est un retour aux sources pour le château qui redevient un lieu de vie. Au rez-de-chaussée se trouvent le foyer, une salle de détente équipée d'un baby-foot et d'une table de mixage, d'une cuisine et d'un téléphone situé au bas de l'escalier. Au 1er étage se trouvent les chambres des filles et des garçons, d'une salle de bain mixte située en face du dressing et une salle d'interview. Dans les annexes du château se situent la salle de chant, la salle de musique (équipée de tous les instruments nécessaires à leur formation d'artiste), une salle de théâtre, le bureau de la directrice et la salle des professeurs. Un chapiteau ouvert sur la verdure est dédié aux cours de danse et de sport.