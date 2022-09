Star Academy - S06 E01

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Pour cette sixième édition de la Star Academy, les élèves sont de retour au château des Vives Eaux de Dammarie-lès-Lys. Cette année, le château est entièrement redécoré dans un style baroque, xviiie siècle (dorure, moulure...). Le rez-de-chaussée est équipé d'un salon, d'une grande cuisine, et de son fameux téléphone. À l'étage on retrouve en face de l'escalier un boudoir qui donne accès aux chambres des élèves (Un style "moderne" chez les garçons et un style "Marie-Antoinette" chez les filles). La salle de bain et la salle d'interview sont également situées à l'étage. Nouveauté, le boudoir permet également l'accès à un petit grenier équipé de quelques instruments de musique. Dans les annexes du château on retrouve la salle de musique, la salle des évaluations et de musique, mais aussi le théâtre. Enfin, le chapiteau installé au fond du jardin, accueille toujours les cours de danses et de sports.