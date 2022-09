Star Academy - S07 E03

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Cette septième édition de la Star Academy est la dernière où les étudiants vivent au château des Vives Eaux de Dammarie-lès-Lys. Cette année, le château a été redécoré et des matériaux bruts tels que le bois et le béton ont été utilisés pour permettre une ambiance design inspirée d'un célèbre palace new-yorkais. Au rez-de-chaussée, se trouve la cuisine, le foyer (pièce capitale dans la vie des étudiants) où ils pourront se détendre ou répéter autour du piano ou de la console de musique. C'est également dans cette pièce que se déroule les débriefings des primes avec Raphaëlle Ricci. Nouveauté cette année, un studio a été créé. Il est consacré aux séances photos ainsi qu'au stylisme. Au 1er étage, se trouve la salle d'interview, deux chambres mixtes, la salle de bains ainsi qu'un dressing collectif. C'est également entre les deux chambres que se trouve le lobby, équipé d'un téléphone (que les étudiants n'utilisent qu'à raison d'une seule minute quotidienne). Au jardin, deux terrasses ont été aménagées (l'une devant la cuisine, l'autre devant le foyer). Dans les annexes, se trouvent la salle de chant (pour les cours du même nom, les évaluations et les répétitions des primes), la salle de danse (où se déroulent également les cours de sport), une nouvelle salle de théâtre (pour les cours d'expression scénique, de développement personnel et les autres matières à option), un studio d'enregistrement et une salle de musique.