Star Academy - S08 E05

Pour la première fois depuis la création de la Star Academy, les élèves ne logent plus dans le château des Vives Eaux de Dammarie-lès-Lys mais dans un hôtel particulier du Marais, l'hôtel Brossier (12 rue Charlot, 3e arrondissement de Paris). L'hôtel particulier possède une petite cour d'entrée. L'entrée de l'hôtel est équipée d'un grand escalier menant à l'étage et du fameux téléphone. Dans le prolongement de l'entrée, une cafétéria équipée d'une cuisine est disponible. Sur sa gauche, sous la verrière, une grande salle de travail y est aménagée. Elle accueillera les cours de danse, les cours de sports, les cours de chant et également la salle des évaluations. C'est par cette même salle de travail que nous pourrons accéder à la salle des professeurs, au bureau de la directrice, à la salle de théâtre, et à 2 pièces réservées à la création musicale et aux répétitions. Elles sont toutes les deux équipées d'instruments de musique. Non loin de ce lounge, les élèves retrouveront la salle d'interview. Au premier étage, les élèves retrouveront le salon, 2 chambres (1 pour les filles, et l'autre pour les garçons), 1 salle de bain et une terrasse aménagée.