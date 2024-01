Star Academy - Un coup de mou ? Coach Joe est là pour remotiver le moral des troupes

Après le cours de sport, Coach Joe souhaite savoir comment se sentent les élèves et leur niveau de motivation. Le professeur de sport commence par questionner Djebril, "Le stress me bouffe trop, j'ai plus de lacunes." De son côté, Candice se sent frustrée par ses performances vocales. Enfin Lénie explique que la fatigue commence à se faire sentir à cause de leurs couchers tardifs . Et si la solution était de faire venir Coach Joe sur la tournée ?