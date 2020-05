Stars 80 du 30 mai 2020

En savoir plus sur Vincent Cerutti

Stars 80 est le spectacle le plus vu en France depuis huit ans, avec près de trois millions de spectateurs. Sur scène de nombreux artistes : Lio, Emile et Images, Sabrina, Cookie Dingler, Début de Soirée, Jean-Pierre Mader, Patrick Hernandez, Pauline Ester, Jean Schultheis, Phil Barney, Julie Pietri, Laroche Valmont, Jean-Pierre Morgand (Les Avions), François Feldman, Joniece Jamison et Patrick Coutin.Le temps d'une soirée au Stade de France, des artistes sont invités à rejoindre la troupe du spectacle : Gilbert Montagné, Holly Johnson, la voix du groupe Frankie Goes to Hollywood, Priscilla Betti, Jimmy Somerville ou encore les Bananarama !Un son d'anthologie, un show lumière éblouissant, des images cultes des grands événements des années 80 : deux heures de fête assurée ! Préparez-vous à chanter et danser, venez revivre la folie des années 80 en concert !