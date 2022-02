Stars à domicile – Clara Luciani débarque dans le salon de Sarah pour un duo improvisé

Sarah a 17 ans et habite dans un petit village d'Indre et Loire près de Tours. Dans la vie, elle a deux passions : le chant et Clara Luciani. Alors toute sa famille lui a organisé une très belle surprise avec la complicité de "Stars à domicile". La jeune fille ne s'attend pas du tout à voir débarquer dans son salon sa chanteuse préférée. Un grand moment d'émotions et de complicité. Stars à domicile, extrait de l'émission diffusée le vendredi 18 février 2022 sur TF1.