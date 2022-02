Stars à domicile - épisode 1 - partie 2

A l’occasion des 20 ans de « Stars à domicile », TF1 propose une soirée évènement racontée par Flavie Flament.Pour célébrer cet anniversaire, Flavie Flament dévoilera avec la complicité de la nouvelle génération d’artistes des surprises inédites faites à leurs fans. Clara Luciani, Gims, Soprano et Julien Doré iront à la rencontre de leurs fans aux quatre coins de la France pour les surprendre, les émouvoir et faire de ce moment unique et magique la concrétisation de leurs rêves.Cette soirée spéciale vous replongera également dans les souvenirs de cette émission culte, dans ceux des stars et des fans qui ont participé à « Stars à domicile ». L’occasion de revenir sur les meilleures surprises de l’émission et de voir ou de revoir des archives inoubliables. Et l’occasion également d’assister à d’émouvantes retrouvailles…avec, notamment, Lorie et Patrick Fiori.Quels liens ont gardé les artistes et leurs fans 20 ans plus tard ?Quelles surprises d’hier nous font vibrer encore aujourd’hui ?Comment les fans réagiront aux surprises réalisées en 2022 par leurs idoles ?