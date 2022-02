Stars à domicile – Gims à Blénod-lès-Touls pour faire un cadeau inoubliable à Pauline

Gims n'a pas hésité une seule seconde à se prêter au jeu de "Stars à domicile" et pour cause. Il est une fan de la première heure de l'émission. Aujourd'hui, il est heureux de pouvoir faire une surprise à l'une de ses fans. Pauline a 33 ans et est maman célibataire d'un petit garçon de 9 ans, Léo. Très grande fan de Gims, elle ne s'attend pas du tout à le voir débarquer sur la place de l'église de son village de 1000 habitants, Blénod-lès-Touls. Comment réagira-t-elle en découvrant la grande surprise ? Stars à domicile, extrait de l'émission diffusée le vendredi 18 février 2022 sur TF1.