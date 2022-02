Stars à domicile - Kendji : concert intime pour Clarisse, fan de la première heure

Clarisse est fan de Kendji depuis sa première apparition dans "The Voice". Pour lui faire le plus beau des cadeaux, Françoise sa mère et Cyrielle sa sœur ont prévu un plan infaillible. Alors qu'elle pense se diriger vers un concert, les équipes de "Stars à domicile" préparent la surprise dans la maison de Françoise. Ils simulent une entrée de concert breton pour que la supercherie soit totale. Lorsque Clarisse retire son bandeau et tombe nez à nez avec Kendji, elle est très émue et aimerait que l'instant ne s'arrête jamais. Stars à domicile, extrait de l'émission diffusée le vendredi 25 février 2022 sur TF1.