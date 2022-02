Stars à domicile – Soprano : concert privé et jeux vidéo avec Tony, jeune fan marseillais

En savoir plus sur Soprano

Tony est un lycéen marseillais, grand fan de l'Olympique de Marseille et de Soprano. Alors qu'il pense célébrer l'anniversaire de sa grand-mère Arlette, 71 ans, Tony s'apprête vivre l'un des plus beaux moments de sa vie. Soprano en personne débarque dans son salon ! Concert privé et jeux vidéo avec son idole, Tony n'est pas prêt d'oublier la surprise de Soprano. Stars à domicile, extrait de l'émission diffusée le vendredi 18 février 2022 sur TF1.