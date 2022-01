Divertissements ・ Stars à domicile, le 18 février à 21h10 sur TF1

« Stars à domicile », fête ses 20 ans. Pour l'occasion, TF1 propose une soirée évènement racontée par Flavie Flament. Pour célébrer cet anniversaire, Flavie Flament dévoilera avec la complicité de la nouvelle génération d’artistes des surprises inédites faites à leurs fans. Angèle, Soprano, Amel Bent et Julien Doré iront à la rencontre de leurs fans aux quatre coins de la France pour les surprendre, les émouvoir et faire de ce moment unique et magique la concrétisation de leurs rêves.