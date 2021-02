Stars à nu - Les femmes se déshabillent pour la bonne cause

En savoir plus sur Chris Marques

La semaine dernière, ce sont 7 personnalités masculines qui ont foulé la scène du Lido pour la bonne cause. Gil Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Jeanfi Janssens, Camille Lacourt et Laurent Maistre ont relevé le défi avec brio pour mettre en lumière le cancer du côlon et encourager les téléspectateurs à se faire dépister à temps. Ce vendredi soir, ce sont 6 célébrités féminines qui ont accepté de se mettre à nu aussi bien physiquement mais surtout psychologiquement. Cette année encore, elles ont tenu à mettre en lumière le cancer du sein qui reste le plus meurtrier chez les femmes mais aussi les autres cancers gynécologiques : le cancer du col de l’utérus et le papillomavirus. Stars à nu, émission du vendredi 12 février 2021 sur TF1.