Stars à nu du 7 février 2020 - Partie 2

Huit célébrités (Firmine Richard, Fanny Leeb, Mareva Galanter, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Maddy Burciaga, Alessandra Sublet et Marine Lorphelin. ) ont accepté le défi lancé par Alessandra Sublet afin de sensibiliser au dépistage contre le cancer du sein. Elles vont s’entrainer pendant des semaines afin de réaliser une chorégraphie durant laquelle elles se déshabilleront devant un public de 1200 personnes. Ces célébrités touchées de près ou de loin par la maladie vont vivre une expérience unique où elles vont devoir se surpasser pour surmonter leur peur et se mettre à nu en public. L’émission reviendra sur les semaines d’entrainements, les confessions, les rencontres et la préparation jusqu’au grand show final, mis en scène par Chris Marques.