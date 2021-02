Stars à nu - Les femmes se déshabillent pour la bonne cause - La suite

En savoir plus sur Chris Marques

Le deuxième volet de " STARS A NU " diffusé l'an dernier a permis à 8 personnalités féminines de relever le défi de se mettre à nu devant le public du Lido et devant des millions de téléspectateurs pour la bonne cause : le cancer du sein. Alessandra Sublet avait accepté de relever le défi accompagnée de 7 autres célébrités : Nadège Beausson-Diagne, Maddy Burciaga, Mareva Galanter, Fanny Leeb, Marine Lorphelin, Héloïse Martin, et Firmine Richard. Durant 3 semaines, elles ont travaillé sans relâche pour réaliser une chorégraphie exceptionnelle dirigée par Chris Marques. Leur objectif : sensibiliser au dépistage précoce du cancer du sein. Leur leitmotive : " si nous arrivons à sauver ne serait-ce qu'une vie, on aura déjà gagné " Après sa diffusion, cette émission a permis à des femmes de pratiquer l'autopalpation et d'aller consulter. Certaines d'entre elles y sont allées à temps. Fort de ce succès et de ces retours positifs, Alessandra Sublet et Chris Marques ont décidé de renouveler l'expérience avec une nouvelle team de femmes. Cette année, ce sont Maëva Coucke, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Linda Hardy, Nathalie Marquay et Inès Vandamme qui ont accepté de participer à cette formidable aventure humaine. À l'instar de la première édition, elles ont également foulé la scène du Lido pour un show final épique. Cette année encore, elles ont tenu à mettre en lumière le cancer du sein qui reste le plus meurtrier chez les femmes mais aussi les autres cancers gynécologiques : le cancer du col de l'utérus et le papillomavirus. Durant cette immersion, elles ont dû apprendre à danser, se mettre à nu physiquement mais aussi psychologiquement. Il leur a donc fallu surpasser leurs doutes, mais avant tout leur pudeur. Et rien ne leur a été épargné car cette année le niveau est monté d'un cran. Un dépassement de soi beaucoup plus intense et complexe. Après les cours de danse, les séances de développement de la sensualité, du dépassement de la pudeur avec notamment le fameux " tenir le regard " face à Anthony Colette, l'entraînement commando pour travailler la cohésion de groupe, la séance photo avec Laurent Hini, grand photographe français, qui a notamment travaillé et exposé une campagne appelée " disparition " en faveur de la lutte contre le cancer du sein, l'apprentissage du maniement de la chaise, accessoire avec lequel elle ont dû partager la scène, …en résumé, elles n'ont pas manqué de défis à relever ! Elles ont également fait des rencontres :D'abord touchantes, avec Mélanie, téléspectatrice de la saison 1 qui en se palpant devant son écran de télé, durant la séance de Claudia Tagbo, a découvert des ganglions, qui se sont avérés cancéreux, l'émission lui a sauvé la vie, ou encore avec Éléonore guérit d'un cancer du col de l'utérus, Et instructives avec la venue des docteurs Noémie Girard, gynécologue-obstétricienne et Florence Coussy, gynécologue et oncologue qui nous ont éclairés sur ces cancers féminins. Une aventure hors du commun, drôle, touchante et nécessaire pour mettre en lumière un sujet encore tabou : le cancer.