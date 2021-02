Stars à nu - Les femmes se déshabillent sur « Crazy in Love » de Beyoncé

Maëva Coucke, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Linda Hardy, Nathalie Marquay et Inès Vandamme n’auraient jamais pensé un jour se retrouver à nu sur une scène. Et pourtant, pendant plusieurs semaines, elles se sont dévoilées et surpassées pour pouvoir proposer un show inoubliable! Elles sont réunies autour d’une même cause : Lutter contre le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus. Elles se mettent à nu pour cette cause qui est très importante pour toutes les femmes. Extrait de l’émission du Vendredi 5 février, Stars à nu, les hommes se déshabillent pour la bonne cause sur TF1.