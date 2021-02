Stars à nu - Les hommes se déshabillent pour la bonne cause

Après le succès de la première édition qui a permis de sensibiliser, des millions de téléspectateurs, au dépistage précoce des cancers masculins, « STARS À NU » revient avec 7 nouvelles personnalités masculines : Gil Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Jeanfi Janssens, Camille Lacourt et Laurent Maistret. Avant leur show final épique sur la scène du Lido, ils ont dû apprendre à danser, se mettre à nu physiquement mais aussi psychologiquement. Il leur a donc fallu surpasser leurs doutes mais avant tout leur pudeur. Et rien ne leur a été épargné car, cette année, le niveau est monté d’un cran. Un dépassement de soi beaucoup plus intense et complexe pour une aventure hors du commun, drôle et touchante. Une aventure nécessaire pour mettre en lumière un sujet encore tabou : le cancer. Parler de la nécessité du dépistage précoce du cancer du côlon, qui touche plus de 40 000 personnes par an en France, pour encourager les téléspectateurs à se faire dépister. Stars à nu, émission du vendredi 5 février 2021 sur TF1.