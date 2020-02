Stars à nu - Les hommes se déshabillent sur « Hot stuff » de Donna Summer

Stars à nu est l'adaptation du format Britannique "The All New Monty : Who Bares Wins". Au programme : deux grandes soirées exceptionnelles au cours desquelles, des hommes puis des femmes célèbres, ont accepté le défi lancé par Alessandra Sublet afin de sensibiliser au dépistage contre le cancer du testicule et de la prostate (qui représente 25% des cancers masculins) et contre le cancer du sein (cancer le plus fréquent chez la femme avec 12 000 décès en 2017). Ces personnalités vont s'entraîner pendant des semaines afin de réaliser une chorégraphie durant laquelle elles se déshabilleront devant un public de 1 200 personnes, dans la salle mythique du Lido de Paris. Ces célébrités touchées de près ou de loin par la maladie vont vivre une expérience unique où elles vont devoir se surpasser pour surmonter leur peur et se mettre à nu en public. Chaque soirée revient sur les semaines d'entraînements, les confessions, les rencontres et la préparation jusqu'au grand show final, mis en scène par Chris Marques. Le message que veulent faire passer les célébrités est simple : "Si nous arrivons à nous déshabiller devant vous tous, vous-mêmes vous pouvez vous déshabiller devant votre médecin". "Si une seule vie est sauvée grâce à nous, nous aurons gagné notre pari !" Pour cette première émission, nous suivrons le parcours des personnalités hommes : Satya Oblette, Bruno Guillon, Olivier Delacroix, Franck Sémonin, Baptiste Giabiconi, Philippe Candeloro et Alexandre Devoise.