Stars à nu - Les hommes se déshabillent sur « Uptown Funk » de Bruno Mars

Il y a trois semaines, Gil Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Jeanfi Janssens, Camille Lacourt et Laurent Maistret ne savaient pas danser, mais ce soir ils vous ont préparé un show exceptionnel ! Ils se sont dévoilés pendant ces trois semaines et ce soir, ils sont prêts à tout donner ! Tous réunis autour d’une même cause : Lutter contre le cancer du côlon. Ils vont vous proposer un spectacle de haut vol et se mettront à nu devant tout le public ! Extrait de l’émission du Vendredi 5 février, Stars à nu, les hommes se déshabillent pour la bonne cause sur TF1.