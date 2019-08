Christophe Beaugrand, Priscilla Betti, Jarry... une séance de rafting plus vraie que vraie (VIDÉO)

Ce samedi dans Stars sous hypnose, les invité d'Arthur vont s'initier aux joies du rafting... en plein dans le Casino de Paris. Une séquence à mourir de rire !

Après avoir été sacré Miss France 2017, il est temps pour Cartman de prendre ses quartiers et laisser ses amis se faire hypnotiser par Messmer. Sur le plateau de Stars sous hypnose, Christophe Beaugrand, Jarry, Priscilla, Géraldine Lapalus, Cyril Féraud, Alex Goude et Baptiste Giabiconi se sont fait une nouvelle fois hypnotiser par l'artiste québécois. Ensemble, ils ont réalisé un rafting plus vrai que vrai. "Le vent se lève, il y a de plus en plus de vagues maintenant", crie Messmer dans la salle du Casino de Paris.

Alors que Christophe Beaugrand donne le rythme aidé de son ami Jarry, les autres suivent avec difficulté. Il faut dire que l'eau est particulièrement agitée. Priscilla Betti et Linda Hardy luttent malgré le courant, tandis que Baptiste Giabiconi et Alex Goude manquent de tomber. Dans le public, même son de cloche. La grande majorité des invités sont sous hypnose et crient au rythme des vagues. L'animateur de Ninja Warrior est le premier à tomber de sa chaise.

Il est suivi par les autres invités qui doivent faire face à un imprévu de taille : la bouée est dégonflée. Tous s'activent pour essayer de la regonfler. Enfin, tous tombent dès lors qu'ils arrivent à la chute d'eau. "C'est la panique générale dans le public", crie Arthur qui n'en revient pas. Reste à savoir si invités comme spectateurs ressortiront sains et saufs de cette séance de rafting...

Stars sous hypnose, samedi 1er juillet à 21h00 sur TF1 !