Découvrez tout sur la nouvelle application We Love Quiz !

We Love Quiz est un tout nouveau type de programme, à rerouver tous les jours en direct sur votre téléphone mobile. En plus d'être ludique, l'application vous permet de gagner de belles surprises ! Voici comment cela fonctionne.

We Love Quiz est un nouveau type d'émission quotidienne en live sur votre téléphone mobile. L’application We Love Quiz est disponible sur iPhone et Android.

iPhone : http://bit.ly/TéléchargezWeLoveQuiz

Android : http://bit.ly/WeLoveQuizAndroid

Autour d’Arthur, des animateurs et des invités sont en live tous les jours pendant 15 minutes pour vous faire répondre à un quiz. Les gagnants du quiz repartent avec la somme d’argent mise en jeu.

POUR JOUER ET GAGNER C'EST TRÈS SIMPLE : Activez vos notifications et rendez-vous dans l’application lorsque le show commence. 12 questions, 10 secondes pour répondre, de la plus facile à la plus difficile.

Et c'est parti ! Les gagnants se partagent la somme d'argent mise en jeu pour chaque émission.

POUR AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER : Des jokers sont disponibles dans l'application comme la Vie Supplémentaire, le 50:50 ou le Skip. Ils vous permettent d'augmenter vos chances de gagner ou d'être repêché en cas de mauvaise réponse.