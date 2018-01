Karine Ferri persuadée d’être l’interprète de la bande originale de "La Reine des neiges"

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Particulièrement réceptive à l’hypnose, Karine Ferri enchaîne les séquences. Grâce aux talents de Messmer, l’animatrice est persuadée d’être l’interprète de la bande originale du film « La reine des neiges ». Face à Jacques Legros, elle n’hésite pas à commenter le succès du titre : « Libérée, Délivrée » : « Je suis très fière d’avoir chanté cette chanson car elle parle à tous les enfants, raconte-t-elle, alors qu’elle pense être en direct sur le plateau du JT de TF1. C’est un véritable succès, je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi grandiose. » Ce qu’elle ne sait pas, c’est que la véritable interprète de la chanson Anaïs Delva est sur le plateau. Comment va se dérouler cette rencontre ? Réponse samedi à 21 heures.

Et ce n’est pas la seule séquence réalisée par Karine Ferri. La collègue de Nikos Aliagas dans The Voice présente aussi son nouveau projet : un album de Noël oriental qu’elle n’a jamais enregistré. Elle fait aussi la rencontre d’Issa Doumbia, le président de la République selon elle…

D’autres personnalités du petit écran et grand écran sont également invités : Christine Bravo, Cartman, Elsa Esnoult, Sébastien Roch, Alexandra Rosenfeld, Gérémy Credeville ou encore Delphine Chanéac. En plateau, les invités se prêtent volontiers à des situations inattendues, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Bonne humeur, rires et séquences cultes : un cocktail parfait pour ce nouveau numéro de « Stars sous Hypnose » présenté par Arthur.