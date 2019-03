Alex Goude anesthésié par l’hypnose : l’expérience HALLUCINANTE de Messmer

C’est une expérience incroyable qu’a réalisé Messmer avec Alex Goude. Le pouvoir de l’hypnose est sans limite. Il a en effet anesthésié toute la partie droite du corps de l’animateur. On le pince, on le pique, on le chatouille… rien n’y fait. Même chose quand on lui plonge le pied dans de l’eau glacée. Aucune réaction. Pire ! Alors qu’il chante La Marseillaise, on lui épile un bout de jambe et aucun sursaut ! Le docteur présent avec eux trouve ça absolument incroyable. Extrait de Stars sous hypnose diffusée le 1er mars 2019 sur TF1.