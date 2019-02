EXCLU - L'incroyable hypnose de Vincent Lagaf' et Denny Imbroisi par Messmer 😲

Arthur et Messmer proposent un numĂ©ro inĂ©dit de « Stars Sous Hypnose » avec une toute nouvelle formule ! AprĂšs avoir hypnotisĂ© plus de 150 000 personnes Ă travers le monde, Arthur a demandĂ© cette fois Ă Messmer un dĂ©fi de taille : repousser l’hypnose au-delĂ de ses limites et faire voyager nos stars
 Ă travers le temps ! Grace Ă la vĂ©ritable DeLorean du film « Retour vers le Futur », vous dĂ©couvrirez :- L’humoriste Jeanfi Janssens se rĂ©veiller dans la peau de Louis XVI en pleine rĂ©volution française,- Retour dans les annĂ©es 70 pour le comĂ©dien Max Boublil dans la peau de Claude François avant son grand concert Ă l’Olympia,- D’autres stars dĂ©fieront Ă©galement les lois du temps pour se retrouver au Moyen Âge face Ă des chevaliers ou encore en plein Far West Ă l’époque des Cowboys ! Et puisque rien n’est impossible pour notre fascinateur, il devra aussi rĂ©aliser de vĂ©ritables expĂ©riences scientifiques, entourĂ© d’experts, pour aller encore plus loin dans l’hypnose avec Christine Bravo, Vincent Lagaf', Alex Goude, Delphine ChanĂ©ac, GĂ©rĂ©my Credeville et le chef Denny Imbroisi. L’hypnose peut-elle anesthĂ©sier un corps ? Nous protĂ©ger d’un froid extrĂȘme ? CrĂ©er des hallucinations ? AltĂ©rer le goĂ»t des choses ? Faire disparaĂźtre des monuments ? Ou encore ramener nos idoles Ă la vie ? Telles sont les questions auxquelles Arthur et Messmer tenterons de rĂ©pondre tout au long de l’émission