Franck Dubosc, pick-pocket expérimenté !  

Messmer le Fascinateur va piéger plusieurs personnalités grâce à ses dons d’hypnose. Cette fois-ci, c’est au tour de Franck Dubosc apparaissant sous un jour totalement nouveau. Sous l'emprise du fascinateur, l’humoriste est totalement envoûté et se retrouve dans des situations rocambolesques, sous l’oeil de caméras cachées. Dans un café, Messmer lui chuchote : « Dans les prochaines minutes, vous serez un gentleman voleur aussi connu qu’Arsène Lupin. Et à votre réveil, ce sera plus fort que vous, vous allez voler tout ce qui croise votre regard. Le décompte commence maintenant ! » Aussitôt dit, aussitôt fait, l'humoriste perd le contrôle : des confitures, un croissant, des couverts, un tableau… Tout y passe ! Sous les regards stupéfaits des clients et des serveurs, Franck Dubosc s’est métamorphosé en Arsène Lupin ! Des scènes à mourir de rire ! Extrait du replay de « Stars sous Hypnose » du samedi 5 août 2017 à 21h sur TF1.