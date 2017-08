Quand les invités croient dur comme fer être des personnages de films  

Les invités d'Arthur vont être hypnotisés durant toute une soirée, et sortiront de leur propre corps pour s'imprégner de la vie de personnages de cinéma. Explosion de rire sur le plateau et beaucoup de légèreté, au moment où les invités se laissent transporter dans des scènes de films connus et incarnent les personnages principaux de ces chefs-d’œuvre tels que Spider-Man, Bruce Lee, E.T etc. Ils ne sont plus eux-mêmes... Extrait du replay de « Stars sous Hypnose » du samedi 5 août 2017 à 21h sur TF1.