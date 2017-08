Laury Thilleman se marie avec un inconnu #Cauchemar  

Messmer a décidé de piéger Laury Thilleman, Miss France 2011, pour lui faire vivre une aventure extraordinaire. Laury Thilleman qui pense participer au tournage d’une émission ignore encore ce que Messmer lui réserve… Laury Thilleman endormie, Messmer peut commencer sa programmation ! Plongée dans un sommeil profond, Laury Thilleman n’est pas au bout de ses surprises, direction la Mairie du 17ème arrondissement de Paris pour vivre le moment le plus important de sa vie car Laury Thilleman va se marier ! Comment Laury Thilleman va-t-elle réagir quand elle va se découvrir dans sa belle robe blanche, face à Madame le Maire et sur le point de se marier à un illustre inconnu ? Regardez, Laury Thilleman est en train de vivre un grand moment de solitude lors de son mariage mais aussi la journée la plus folle de sa vie avec Messmer ! Extrait du replay de « Stars sous Hypnose » du samedi 5 août 2017 à 21h sur TF1.