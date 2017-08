Rayane Bensetti en plein blackout, ne sait plus où il se trouve !  

Messmer va une fois encore réaliser l’impossible avec Rayane Bensetti ! Dans un état somnambulique et hypnotique Messmer va faire que Rayane Bensetti ne se souvienne plus de rien au moment où il se réveillera. Rayane Bensetti en plein blackout ne saura pas ce qu’il fait sur le plateau de Stars sous hypnose. Rayane Bensetti ne reconnaîtra ni Arthur, ni Messmer ni les invités présents, c’est comme s’il les voyait pour la première fois de sa vie ! Rayane Bensetti va vivre une expérience incroyable : un blackout total et très impressionnant. Regardez, c’est totalement dingue de voir Rayane Bensetti en plein blackout ! Extrait du replay de « Stars sous Hypnose » du samedi 5 août 2017 à 21h sur TF1.