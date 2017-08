Stars sous hypnose du 5 août 2017  

Arthur et Messmer proposent une soirée spéciale avec le meilleur de "Stars sous hypnose" ! Pendant plus de deux heures, vous allez découvrir ou redécouvrir des stars telles que vous ne les avez jamais vues dans des situations exceptionnelles : - François-Xavier Demaison chez les chevaliers au Moyen Âge- Michaël Youn « téléporter » à Marrakech- Le « faux » mariage de Laury Thilleman- Jeff Panacloc et Jean-Marc qui échangent leurs personnalités - Franck Dubosc en « voleur »- le blackout de Rayane Bensetti Vous retrouverez également Jarry, Anguun, Ahmed Sylla, Baptiste Giabiconi, Cyril Feraud, Issa Doumbia et bien d’autres encore ! Sous hypnose, elles ont vécu des aventures aussi drôles qu’incroyables, des expériences uniques, des fous rires mais aussi de l’émotion.Ce soir, vous allez croire à l'incroyable avec Arthur et Messmer, le fascinateur dans un seul et unique but… s’amuser !