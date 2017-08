Stars sous hypnose du 5 août 2017  

Pendant plus de deux heures, vous allez découvrir des stars telles que vous ne les avez jamais vues ! Dans des situations exceptionnelles, ces Stars sous hypnose vont vivre des aventures aussi drôles qu'incroyables, des expériences uniques, des fous rires mais aussi de l'émotion. Denis Brogniart, Cyril Féraud, Moundir, Danièle Evenou, Laurie Cholewa, Philippe Lelièvre, Cartman ou encore Julien Lepers ont accepté de se prêter au jeu. Egalement présent, Djibril Cissé sera le grand témoin de la soirée et vérifiera d'un œil extérieur ce qu'il se passe sur le plateau. Ce soir vous allez, une fois de plus, croire à l'incroyable avec Arthur et Messmer, le fascinateur ! Plongé dans la peau du maitre d'une improbable secte, La Confrérie des Plantes Potagères, Moundir va vivre un moment surréaliste. Face à des disciples qui le vénèrent et en pleine cérémonie dédiée aux légumes, comment réagira le Grand Potage ?Cyril Féraud et Cartman ont eux-aussi vécu une aventure incroyable. Persuadés d'être des culturistes à la musculature impressionnante après avoir bu un liquide magique, ils vont disputer le concours de Mr Muscle 2016. Coachés par Messmer, ils ne reculeront devant rien pour atteindre leur objectif. Qui décrochera le titre tant convoité ? Le combat sera acharné. Julien Lepers sera également une des victimes de Messmer sur le plateau de Questions pour un champion. Piégé par l'intermédiaire de Camille, une candidate complice entièrement contrôlée par Messmer, il va se retrouver face à une participante au comportement très surprenant voire même incontrôlable. Comment gèrera-t-il la situation ? En plateau, nos invités vivront aussi des expériences incroyables : plongés tour à tour dans la peau d'E.T, Chewbacca ou encore Spiderman, ils vont également défier le temps et traverser les âges en se prenant pour des bébés de six mois ou des personnes âgées de 104 ans. Persuadé par Messmer qu'il est un émérite professeur d'aérobic, Cartman ne pourra s'empêcher de donner un cours aux autres invités dès qu'il entendra le générique culte de Gym Tonic. De son côté, Cyril Féraud va vivre une intense histoire avec un membre du public. Tout au long de l'émission, dès que retentira la célèbre musique du film Titanic, ils seront projetés dans la peau des personnages de Jack et Rose à la proue du bateau. Emotions et rires garantis !