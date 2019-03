Stars sous hypnose voyage dans le temps

Arthur et Messmer proposent un numéro inédit de « Stars Sous Hypnose » avec une toute nouvelle formule ! Après avoir hypnotisé plus de 150 000 personnes à travers le monde, Arthur a demandé cette fois à Messmer un défi de taille : repousser l’hypnose au-delà de ses limites et faire voyager nos stars… à travers le temps ! Grace à la véritable DeLorean du film « Retour vers le Futur », vous découvrirez :- L’humoriste Jeanfi Janssens se réveiller dans la peau de Louis XVI en pleine révolution française,- Retour dans les années 70 pour le comédien Max Boublil dans la peau de Claude François avant son grand concert à l’Olympia,- D’autres stars défieront également les lois du temps pour se retrouver au Moyen Âge face à des chevaliers ou encore en plein Far West à l’époque des Cowboys ! Et puisque rien n’est impossible pour notre fascinateur, il devra aussi réaliser de véritables expériences scientifiques, entouré d’experts, pour aller encore plus loin dans l’hypnose avec Christine Bravo, Vincent Lagaf', Alex Goude, Delphine Chanéac, Gérémy Credeville et le chef Denny Imbroisi. L’hypnose peut-elle anesthésier un corps ? Nous protéger d’un froid extrême ? Créer des hallucinations ? Altérer le goût des choses ? Faire disparaître des monuments ? Ou encore ramener nos idoles à la vie ? Telles sont les questions auxquelles Arthur et Messmer tenterons de répondre tout au long de l’émission…