Stars tout-terrain - Emission du 16 juillet 2019

Dans Stars tout-terrain, Christophe Dechavanne vous embarque dans un fabuleux roadtrip au bout du monde en compagnie de ses deux invités : la ravissante chanteuse et comédienne Helena Noguerra et le multiple champion de danse et juré de Danse avec les stars, Jean-Marc Généreux. Direction, le sud du Mexique, à la découverte de la région du Chiapas, berceau de la civilisation Maya.Ensemble, ils vont choisir six lieux emblématiques de cette sublime région et vont utiliser tous les moyens de transport possibles pour s’y rendre : du bus collectif au Tuk-Tuk en passant par le cheval mais aussi la pirogue, le 4x4 et la bétaillère. Rien ne les arrêtera !Evidemment, Helena Noguerra et Jean-Marc Généreux ne savent rien de ce qui les attend et à vrai dire Christophe Dechavanne, non plus ! Nos trois personnalités se retrouveront directement au Mexique et partiront ensemble à l’aventure au départ de Tuxtla Gutiérres pour un roadtrip de plus de 900 kilomètres ! Vamos !Première étape pour eux, l’église de San Cristobal et ses nombreuses marches qui donneront bien du souci à notre animateur ! Sur place, ils rencontreront des joueurs de "Ulama de cadera", jeu de balle millénaire non sans risques auquel s’essaiera Jean-Marc Généreux. En chemin, ils rencontreront un petit groupe français, dont Aurélie, qui les amènera rencontrer une communauté Tzotziles (indiens locaux) de la mystérieuse ville de Chamula ! Un moment magique d’échanges, de rires et d’émotions. Ils iront ensuite découvrir les Cascades de Tzimol et leurs eaux turquoises, au sud du Chiapas. Un lieu d’une beauté époustouflante ! La route sera encore longue pour Helena, Jean-Marc et Christophe qui s’enfonceront dans la jungle pour aller dormir dans l’écolodge de Tlatizapan dans des cabanes en pleine nature entourées d’animaux ! Ils vogueront ensuite sur le Rio Usumacinta, une rivière magnifique à la frontière du Guatemala vers la cinquième étape de leur roadtrip, les pyramides de Yaxchilan, complètement perdues dans la forêt au milieu de singes hurleurs. Un expérience extraordinaire ! Pour finir, direction l’ultime étape du voyage, le site archéologique de Palenque, une des plus grandes cité Maya, aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.Nos trois personnalités vont vivre une semaine extraordinaire avec parfois quelques petites galères mais surtout énormément de bons et beaux moments jalonnés de paysages à couper le souffle, d’expériences insolites et inédites pour eux et des moments de confidences et de pures émotions.Stars tout-terrain, c’est un roadtrip qui permet de découvrir un pays, une culture… Les autres tout simplement ! C’est une émission pleine de surprises : émouvante, bienveillante et drôle !