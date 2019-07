Dans « Stars tout-terrain », Christophe Dechavanne vous embarque dans un fabuleux « Roadtrip » au bout du monde en compagnie de ses deux invités : la ravissante chanteuse et comédienne Helena Noguerra et le multiple champion de danse et juré de « Danse avec les Stars », Jean-Marc Généreux. Direction, le Sud du Mexique, à la découverte de la région du Chiapas, berceau de la civilisation Maya. Rendez-vous le mardi 16 juillet à 21h05 sur TF1.