Stéréo Club - Emission 01 (partie 2)

Michaël Gregorio et Élisa Tovati remporte la manche 1 ! Pour la deuxième manche, c'est Joyce Jonathan, Christophe Licata, Élie Semoun, Julie Zenatti, Bruno Sanches et Mr Poulpe qui viennent pour faire gagner de l'argent à leurs associations. Après les 4 épreuves, Christophe Licata, Julie Zenatti, Bruno Sanches et Mr Poulpe se retrouve en finale ! Quel duo remportera la Manche 2 ? Stéréo Club Episode 02 partie 2.