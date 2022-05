Stéréo Club - Episode 01, (partie 2)

La très ambitieuse adaptation française du show musical de Jimmy Fallon et NBC, "Stéréo Club" arrive en prime-time sur TF1 avec Camille Combal aux commandes. « That's My Jam » reprend les meilleures séquences de l'émission culte « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » diffusée sur NBC, telles que « Wheel of Musical Impressions », « Musical Genre Challenge » et « Slay It Don't Spray It ». Des personnalités - chanteurs, comédiens, humoristes - Elie Semoun, Amir, Ahmed Sylla, Eva Queen, Julie Zenatti, Joyce Jonathan, Michael Gregorio, Christophe Licata, Caroline Anglade, Bruno Sanches, Monsieur Poulpe et Elisa Tovati s’affronteront en équipe sur leur niveau de chant, leur culture musicale… !"STEREO CLUB" le nouveau grand Battle Musical, à découvrir prochainement sur TF1... le temps que Camille travaille ses gammes.